30.07.2021 Tarihli Basın Açıklaması
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30.07.2021 Tarihli Basın Açıklaması

30.07.2021 Tarihli Basın Açıklaması
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur.

Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının sebebi gibi gösterilmeye çalışılan söz konusu görüntüler, yabancı menşeili bir filmden alınmış ve gerçekmiş algısı yaratılmaya çalışılarak servis edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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