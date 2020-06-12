30.000 mAh PowerBank: Xiaomi mi Power Bank 3 Özellikleri ve Fiyatı
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30.000 mAh PowerBank: Xiaomi mi Power Bank 3 Özellikleri ve Fiyatı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, şimdiye kadarki en büyük kapasiteli powerbank'i piyasaya sürdü. Şirketin yeni powerbank'i 30.

30.000 mAh PowerBank: Xiaomi mi Power Bank 3 Özellikleri ve Fiyatı
12.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:53

Çinli teknoloji devi Xiaomi, şimdiye kadarki en büyük kapasiteli powerbank'i piyasaya sürdü. Şirketin yeni powerbank'i 30.000 mAh kapasiteli ve fiyatlı sadece 24 dolar. Xiaomi mi Power Bank 3 özellikleri haberimizde.

Xiaomi mi Power Bank 3 Fiyatı

Xiaomi powerbank'ler hem uygun fiyatlı hem de güvenilir olmasıyla özellikle akıllı telefon kullanıcıları tarafından büyük ilgi görüyor. Xiaomi'nin şu anda piyasada 10.000 mAh ve 20.000 mAh kapasiteli birçok powerbank'i mevcut. Şimdi kullanıcıların yeni bir seçeneği daha var: Xiaomi mi Power Bank 3. 169 yuan (24 dolara denk geliyor) fiyat etiketiyle satışa sunulan Xiaomi mi Powerbank 3, 30.000 mAh kapasitesiyle dikkat çekiyor. Redmi K30 Pro'yu 4.5 defa, iPhone SE'yi 10.5 dafa şarj edebiliyor. Aynı zamanda akıllı uyumluluk ile geliyor. Bu, farklı marka cep telefonları, tabletler vb. ile uyumlu olduğu anlamına geliyor.

Xiaomi mi Power Bank 3 Özellikleri

Xiaomi'nin 30.000 mAh powerbank'i iki adet USB Type-A, tek USB Type-C ve eski cihazlar için Micro USB arabirimi sunuyor. Çıkış açısından, hem USB Type-A hem de USB Type-C arabirimi 18W maks. hızlı şarjı destekliyor. Bu, aynı anda üç akıllı cihazı şarj edebileceği anlamına geliyor. USB Type-C to Lightning kablosu ile iPhone'lar için hızlı şarj da sağlayabiliyor. Ek olarak, güç kontrol tuşuna çift basılarak Bluetooth kulaklıklar ve akıllı bileklikler gibi akıllı cihazları şarj etmek için düşük akım şarj modu devreye alınabiliyor. Giriş açısından, USB Type-C arabirimi 24W yüksek güçte girişi destekliyor. Xiaomi USB şarj cihazı (30W hızlı şarj) ile 7.5 saatte tamamen şarj edilebiliyor.

Kaynak: Tamindir

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