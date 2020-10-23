3 zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu
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3 zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu

23.10.2020 12:04 | Son Güncelleme: 23.10.2020 12:09
3 zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, kararı ihlal ettiği gerekçesiyle hapsi istenen Sinem Umaş, 3 günlük hapis cezasını çekmek için emniyete teslim oldu.

Yıllar önce yayınlanan Gelinim Olur Musun programıyla ünlenen ve şimdilerde sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Sinem Umaş, hapis cezası istemiyle gündeme geldi.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETTİ

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, fenomen Sinem Umaş'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek iki ay tedbir kararı aldırdı. Kararı ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün zorlama hapsi istenen Sinem Umaş, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak cezasını çekmek için teslim olduğunu duyurdu.

CEZAEVİNE GİRDİ

"Bu video yayınlandıysa ben emniyete teslim olmuşumdur" diyen Umaş, paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık 1 buçuk yıldır tehdit edildiğini ve sürekli evinin drone ile gözetlendiğini söyleyen Umaş, "Adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

3 zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu
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