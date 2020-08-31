3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı Bilecik'de, 3 yıl önce meydana gelen bir arazı sebebi ile kazılan ve vatandaşlar için büyük sıkıntı oluşturan 50 metrelik köy içi yol bugün yapılan çalışma ile nihayet tamamlandı.

Bilecik'de, 3 yıl önce meydana gelen bir arazı sebebi ile kazılan ve vatandaşlar için büyük sıkıntı oluşturan 50 metrelik köy içi yol bugün yapılan çalışma ile nihayet tamamlandı.

Bilecik in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde 3 yıl önce su giderleri arızası için kazılan yol onarım bekliyordu. Geçtiğimiz aylarda İl Özel İdaresi tarafından alt yapısı tamamlanan ve kanalizasyon boruları döşenen köydeki yaklaşık 50 metrelik yol bugün köy muhtarlığınca üst yapı çalışmaları yapılarak parke taşları döşendi.

Yağmurlar başlamadan yolun tamamlanmasından mutlu olduklarını belirten sokak sakinlerinden Ramazan Meşe, "Nihayet yolumuz tamamlandı ve bu kış yağmur sularından evimin bahçesine su baskınları yaşanmayacak. Sokağımızın ilk kazıldığından 3 yıldan fazla zaman geçse de bu gün parke taşlarımız döşendi ve sokağımız yapıldı. Köy muhtarımıza, Pazaryeri Kaymakamlığımıza, İl ve İlçe Özel idare ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA