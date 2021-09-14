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Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı bir mahallede yaşayan vatandaşlar, 3 yıldır şebekelerin çekmemesi nedeniyle cep telefonuyla görüşmek için 500 metre mesafedeki tepeye çıkıyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı bir mahallede yaşayan vatandaşlar, 3 yıldır şebekelerin çekmemesi nedeniyle cep telefonuyla görüşmek için 500 metre mesafedeki tepeye çıkıyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Soğulcak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 3 yıldır cep telefonlarının çekmemesi nedeniyle iletişim sorunu yaşıyor. 90 nüfuslu mahallede telefonla görüşme yapmak isteyenler yüksek noktalara çıkmak zorunda kalıyor. Acil durumlarda hiç kimseye ulaşamadıklarını belirten mahalle sakinleri, iletişim kurabilmek için ellerinde telefonlarla şebeke arıyor. Kırsal mahalledeki en önemli ihtiyaçlarının iletişim olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerin şebeke sorununa bir çözüm bulmasını istiyor.

"Ben 2'nci çocuğumu doğurdum ve hastane randevusu için o halimle tepelere çıktım"

Şebeke sorunu nedeniyle hamileliğinde sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük çektiğini aktaran mahalle sakini Özgül Özdemir, "Yaklaşık 3 senedir telefon çekmiyor. Ben 2'nci çocuğumu doğurdum ve hastane randevusu için o halimle tepelere çıktım. Mahallede hastalarımız oluyor, doktor ve ambulans çağıramıyoruz. Geçen yıl bir motosiklet kazamız olmuştu ve sürücünün durumu acildi ancak ambulans çağıramadık. Çocuklarımız burada derse de giremediler. Okullarından hep geri kaldılar. Telefon, tablet hiçbir şey çekmiyor. Tepeye yazın çıktılar desek, kışın ne yapacaklar" şeklinde konuştu.

"Ölen kişi gömülünce haberimiz oluyor"

Sağlık durumu elverişsiz olduğu halde telefonla görüşmek için tepelere çıkmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Ummuhan Özdemir, "Telefon için bayırlara çıkıyoruz. Hastamız, ölümüz oluyor bilmiyoruz. Ölen kişi gömülünce duyuluyor. Muhtarlara, azalara söyledik. Gelmiyorlar, bir şey de yapmıyorlar. Ayaklarım kireçleme, kocam kalp hastası ama tepelere çıkmaya çalışıyoruz. Bir şey olsa çocuklarıma haber veremiyorum. Ambulans bile çağıramıyoruz. Çocuklarımız okullarını okuyamıyorlar. Askere gidecek olanlar var" diye konuştu.

"Ben yakında askere gideceğim, burayı nasıl arayacağım"

6 ay içerisinde askere gideceğini ve ailesiyle nasıl iletişim kuracağını bilmediğini söyleyen Emre Özdemir, "Burada hayvanımız hastalanıyor, birine haber vermek için tepeye çıkıyoruz. Arabalarımız kalıyor, otobüs kalıyor bir şey yapamıyoruz. Ben yakında askere gideceğim, burayı nasıl arayacağım kara kara onu düşünüyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar

Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar

Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar

Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar

Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar

Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar

Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar

Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar

Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar

Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar

Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar

Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar

Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar
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