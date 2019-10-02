02.10.2019 17:59

3 yıldır firari FETÖ şüphelisi adliyede

Bolu'da, 3 yıldır firari olduğu iddia edilen FETÖ şüphelisi kadın, adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, 3 yıldır firari olan öğretmenlikten ihraç edilen E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A.'nın Malatya'da olduğunu tespit etti. E.A., Malatya ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Bolu'ya getirilen E.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA