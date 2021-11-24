Kayseri'de firari hükümlü, evin gizli bölmesinden çıktığı çatısında yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan firari hükümlü, saklandığı evin gizli bölmesinden çıktığı çatıda gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde polis, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "tehdit" ile "basit yaralama" suçlarından da aranan 3 yıldır firari olan Erdal E'nin Yavuzlar Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda hükümlü saklandığı müstakil evin gizli bölmesinden çıktığı çatıda yakalandı.

Erdal E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.