3 yıldır aranan FETÖ firarisi hücre evinde yakalandı
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Muğla, İzmir, 3. Sayfa

3 yıldır aranan FETÖ firarisi hücre evinde yakalandı

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan şüpheli, örgütün İzmir'de bulunan hücre evinde yakalandı.

10.03.2020 00:03 | Son Güncelleme: 10.03.2020 00:03
3 yıldır aranan FETÖ firarisi hücre evinde yakalandı

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan şüpheli, örgütün İzmir'de bulunan hücre evinde yakalandı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 3 yıldır yakalama kararı bulunan Osman F. O'nun örgütün İzmir'de bulunan hücre evinde saklandığı bilgisini alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahsın FETÖ için kurban paralarının tahsilatını yaptığı, örgüte ait mağazaların Aydın ve daha sonra Muğla şubelerinin sorumlusu olduğu öğrenildi. Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen zanlı, işlemlerinin ardından Muğla TEM Şubesi ekiplerince Muğla'ya götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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