3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Manisa'da cinayet işlediği iddiasıyla 3 yıldır aranan zanlı İzmir'de yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce işlediği adam öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan K.T'nin (56) Doğançay Mahallesi'nde bir apartmanda saklandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Zanlı sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlının, Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 Temmuz 2016'da alacak verecek meselesi yüzünden Kurşunlu Kaplıcaları Piknik Alanı'nda Cihan Azrak'ı (44) pompalı tüfekle öldürdüğü ve ardından kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: AA