3 yılda bine yakın sokak köpeği sahiplendirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 yılda bine yakın sokak köpeği sahiplendirildi

11.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 11.10.2020 13:51

Tokat'ın Niksar ilçesinde, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığı barınakta 3 yılda bine yakın sahipsiz köpek sahiplendirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığı barınakta 3 yılda bine yakın sahipsiz köpek sahiplendirildi.

Niksar Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevinde 3 yılda yaklaşık 5 bin hayvanın tedavileri ve bakımları yapıldı. Niksar Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi Veteriner Hekimi Eda Mercan Şöhretoğlu, büyük ve küçük hayvan bölümlerinde şu anda 66 civarında hayvanın bakımının devam ettiğini kaydetti. Barınaktaki hayvanların rehabilete edilerek kısırlaştırıldığını belirten Şöhretoğlu, " Barınağımızdaki hayvanların günlük olarak yemeklerini ve sularını taze bir şekilde ilçede bulunan kurumların yemekhanelerinden toplayarak değerlendirmekteyiz. Yavru köpeklere günlük iki öğün büyüklere ise günde bir öğün yemekleri rutin olarak verilmektedir. Yemeklerin çıkmadığı günlerde ise mama takviyesi ile bu açık kapatılmaktayız. Biz burada hayvanların sağlıklarının daha iyi koşullara gelmesi için tedavilerini yapıyoruz. Rehabilite ediyoruz, kısırlaştırıyoruz ve kısırlaştırdığımız hayvanları aşılamasını, küpelenmesini, işaretlemesini yapıyoruz. Yaralanıp, sakat kalmayan, zehirlenen ya da herhangi bir nedenle hastalanan sokak havyaları ise iyileştirildikten sonra yine kısırlaştırılarak, bir süre bakıldıktan sonra 5199 sayılı 'Hayvan Hakları Kanunu' gereğince ya sahiplendiriliyor ya da tedavi için alındıkları adrese bırakılıyor" dedi.

3 Yılda Bin hayvan sahiplendirildi

Veteriner Hekim Eda Mercan Şöhretoğlu sokak hayvanlarının bu merkezde sahiplendirildiğini de belirterek, "Bu merkezimiz aynı zamanda hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza da yardımcı olmaktadır. 3 Yıl içerisinde yaklaşık Bin sokak köpeği sahiplendirilmiş olup, hayvan sahiplenmek isteyenler buraya müracaat ederek köpekleri sahiplenebiliyor. Üç yılda yaklaşık Bin civarında hayvan sahiplendirmesi yaptık, hayvan sahiplendirme için tek prosedürümüz vatandaşın 18 yaşını doldurmuş olması ve akli dengesinin yerinde olması lazım. Çevre il ve ilçelerden Niksar Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine gelerek hayvan sahiplenme konusunda diğer vatandaşlarımızın talepleri ile karşılaşmaktayız bu da bizleri mutlu etmekte" dedi.

Şöhretoğlu, tüm vatandaşların hayvanlara şefkat ve sevgiyle yaklaşarak onları korumaları gerektiğini de vurgulayarak; "Sadece 4 Ekim Hayvanları koruma gününde değil, her gün hayvanların günü lütfen hayvanlara birlikte sahip çıkalım duyarlı olalım. İşkence veya zarar verecek bir şey yapmayalım. Vatandaşlarımızdan ricam hayvanlara yapılan zulüm ve işkenceleri gördükleri anda lütfen ilgili birimler ihbar etsinler" şeklinde konuştu.

-İHA-

3 yılda bine yakın sokak köpeği sahiplendirildi
3 yılda bine yakın sokak köpeği sahiplendirildi
3 yılda bine yakın sokak köpeği sahiplendirildi
3 yılda bine yakın sokak köpeği sahiplendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Cem Özer Halil Sezai Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Caner Erkin Eddie Newton Fırat Aydınus Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Hatay Belen İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 yılda bine yakın sokak köpeği sahiplendirildi - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 13:51:33. #1.14#
title