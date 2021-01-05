3 yılda 303 bin dosyada soruşturmaya yer olmadığı kararı verildi

ADALET Bakanlığı'nca, 'vatandaşları haksız suç isnatlarına karşı korumak ve örselenmesini engellemek' amacıyla hayata geçirilen lekelenmeme hakkı kapsamında, Cumhuriyet başsavcılıklarınca 3 yılda 303 bin 782 dosyada soruşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verildiği açıklandı.

ADALET Bakanlığı'nca, 'vatandaşları haksız suç isnatlarına karşı korumak ve örselenmesini engellemek' amacıyla hayata geçirilen lekelenmeme hakkı kapsamında, Cumhuriyet başsavcılıklarınca 3 yılda 303 bin 782 dosyada soruşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verildiği açıklandı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Masumiyet karinesini tamamlayan lekelenmeme hakkı, haksız ve yersiz suç isnatlarına, amaç dışı takibatlara karşı kişilerin onur ve saygınlığının korunması amacıyla 2017'de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle getirildi. Lekelenmeme hakkı konusunda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158'inci maddesinde yapılan değişiklik sonrasında, 4 Eylül 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında 13 bin 931 ihbar dosyası açıldı, 3 bin 738 dosyada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildi. 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 80 bin 866 ihbar dosyası açıldı, 38 bin 684 dosyada soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildi. 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında ise 176 bin 380 ihbar dosyası açıldı, 119 bin 619 dosyada soruşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verildi.

Lekelenmeme hakkı kapsamında 1 Ocak 2020-30 Aralık 2020 tarihleri arasında ise 199 bin 98 ihbar dosyasından 141 bin 741'inde soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildi.Böylece asılsız ihbarlarla 141 bin 741 vatandaşın lekelenmesinin önüne geçildi.

2020 yılı ile birlikte lekelenmeme hakkının yürürlüğe girdiği 2017 Eylül ayından bu yana toplam 303 bin 782 dosyada, soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı