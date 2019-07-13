3 yılda 29 bin 382 kamu görevlisine FETÖ davası

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından bugüne kadar Türkiye genelinde kamu görevlisi ve sivil, toplam 223 bin 357 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bunlardan 29 bin 382 kamu görevlisi toplam 68 bin 606 kişi hakkında dava açıldı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimi 3'üncü yılına girdi. Darbe girişimi başladığı anda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Ülke genelinde başta TSK'daki darbeciler olmak üzere, kamu kurumlarındaki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturmalar açıldı. Daha sonra örgütün tüm bağlantılarını deşifre etmek için örgüt üyesi sivillere yönelik soruşturmalar hız kazandı. Soruşturmaların merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olurken, Türkiye genelinde kamu görevlisi-sivil 223 bin 357 kişi soruşturmaya tabi tutuldu. Bunlardan 29 bin 382'si kamu görevlisi, 68 bin 606 kişi hakkında dava açıldı. 154 bin 751 kişi hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

21 BİN 732 KAMU GÖREVLİSİ CEZA ALDI

Adalet Bakanlığı verilerine göre; darbe girişimin hemen ardından başlatılan ve 3 yıldır devam eden soruşturmalar kapsamında 470'i hakim-savcı, 5 bin 960'ı asker, 4 bin 213'ü emniyet mensubu, 57'si Yargıtay üyesi, 14'ü Danıştay üyesi, 2'si Anayasa Mahkemesi üyesi, 97'si Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü personeli, 24'ü kaymakam, 5'i vali/vali yardımcısı olmak üzere, aralarında avukat, öğretmenlerin de bulunduğu 29 bin 382 kamu görevlisi tutuklandı. Bu kişilerden 21 bin 732'si yargılandıkları davalarda hüküm giydi. 7 bin 650 kişinin ise yargılaması sürüyor.

71 GENERALE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

15 Temmuz gecesi darbe girişimine fiilen katılanlara yönelik 289 farklı soruşturmada 265 dosya sonuçlandırıldı. Bu davalarda, bin 206 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bin 54 sanığa müebbet, bin 404 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezası verilirken, 2 bin 609 sanık beraat etti, 516 kişiye ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Ağırlaştırılmış müebbet alanlardan 71'i general, 813'ü subay, 172'si astsubay, 49'u uzman çavuş, 61'i askeri öğrenci, 24'ü sivil imam, 4'ü polis, 12'si er. Müebbet hapis cezası alanlardan 20'si general, 396'sı subay, 117'si astsubay, 142'si uzman çavuş, 276'sı askeri öğrenci, 12'si polis, 91'i er. Süreli hapis cezası alanların 18'i general, 640'sı subay, 232'si astsubay, 283'ü uzman çavuş, 154'ü polis, 41'i er, 18'i sivil memur, 1'i mülki amir, 17'si askeri öğrenci oldu. Devam eden 24 davada ise yüzlerce kişinin yargılaması sürüyor.

570 KİŞİNİN İADESİ İSTENİLDİ

Yürütülen soruşturmalar kapsamında darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtıkları ve önceden yurt dışında oldukları tespit edilen 570 FETÖ/PDY üyesinin, 94 farklı ülkeden iadesi talep edildi. Bu taleplerden 45'i reddedildi. İade edilen kişi sayısının ise şu ana kadar 109 olduğu belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA