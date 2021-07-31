3 yılda 14 ton kitap toplayıp geri dönüşüme yolladılar
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3 yılda 14 ton kitap toplayıp geri dönüşüme yolladılar

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Kültür Sanat

3 yılda 14 ton kitap toplayıp geri dönüşüme yolladılar Mahalle Muhtarı Ferit Aslantürk: " Bu vatansız vatan hainlerine inat daha çok çalışacağız" Zonguldak'ta Terakki Mahalle Muhtarı Ferit Aslantürk, 3 yılda 14 ton kitap toplayarak geri dönüşüme gönderip okulun tadilatını yaptırdı.

3 yılda 14 ton kitap toplayıp geri dönüşüme yolladılar

Mahalle Muhtarı Ferit Aslantürk: " Bu vatansız vatan hainlerine inat daha çok çalışacağız"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Terakki Mahalle Muhtarı Ferit Aslantürk, 3 yılda 14 ton kitap toplayarak geri dönüşüme gönderip okulun tadilatını yaptırdı. Bu yıl geri dönüşümü orman yangınlarına adayan muhtar, "Onlar yakacaklar, hukuk cezasını verecek bizde ağaçların büyümesini, yeşermesini, kesilmesini beklemeden onlara inat defter ve kitapları toplayacağız. Onlar ne kadar uğraşırsa uğraşsın biz daha fazla uğraşacağız" dedi.

Zonguldak Terakki Mahalle Muhtarı Ferit Aslantürk son zamanlarda artan orman yangınları nedeniyle atık kitap toplama kampanyası başlattı. Muhtar Ferit Arslantürk, azaları birlikte mahalleri gezerek vatandaşlardan kullanılmayan kitapları toplayarak geri dönüşüme yolladı. Arslantürk topladığı kitapları Zonguldak Dumlupınar ilkokulunda biriktirerek Bartın'da özel bir geri dönüşüm firmasına teslim edecek. Elde edilen gelirle hem ağaçların kesilmesine engel olacak hemde Dumlupınar ilkokulunun bakıma katkı sağlayacak. Kampanyayı 3 yıldır devam ettiğini belirten Aslantürk,

"Burada yaklaşık 3 buçuk tona yakın defter kitap var. İlkokul, ortaokul ve lise kitapları var. Ayrıca evlerden topladığımız özel hikaye ve roman kitapları var. Bunu biz 3 seneden beri yapıyoruz ama bu sene ayrı bir özelliği var. Yaklaşık 4 gündür yüzlerce yerde yangın çıktı. Bu vatansız vatan hainleri vatanı dini inancı olmayan insanlar bu güzel vatanda binlerce hektar ağaçlarımızı yaktı. Biz onlara inat proje geliştirdik. Burada yaklaşık 4 ton kitap var. Yaklaşık 1 ton kitapla 40 tane ağacımızı kurtarıyoruz. Bir tane ağaç yaklaşık 40 -45 ton su emiyor. Ekonomi boyutunu geçtik. Onlar yakarlarsa bizde gece gündüz bu proje destek için gayret gösteriyoruz. Meydana gelen yangınlar nedeniyle vatandaşlarımızın bizlere bakış açısı bir daha arttı. Onlar yakacaklar, hukuk cezasını verecek bizde ağaçların büyümesini, yeşermesini, kesilmesini beklemeden onlara inat defter ve kitapları toplayacağız.

3 yılda 14 ton kitap toplayıp geri dönüşüme yolladılar
3 yılda 14 ton kitap toplayıp geri dönüşüme yolladılar
3 yılda 14 ton kitap toplayıp geri dönüşüme yolladılar
3 yılda 14 ton kitap toplayıp geri dönüşüme yolladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir

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