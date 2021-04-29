3 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
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3 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

3 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aranan şüpheli yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aranan şüpheli yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, hırsızlık suçundan aranan Ö.Ç. isimli şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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