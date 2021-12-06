3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.A. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince İsaklı Mahallesi'nde gözaltına alındı. Bafra Adliyesine sevk edilen O.A. işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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