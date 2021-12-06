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3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.A. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince İsaklı Mahallesi'nde gözaltına alındı. Bafra Adliyesine sevk edilen O.A. işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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