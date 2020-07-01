3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan çocuk istismarcısı tutuklandı
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3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan çocuk istismarcısı tutuklandı

Nevşehir adli makamlarınca çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan çocuk istismarcısı tutuklandı
01.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:43

Nevşehir adli makamlarınca çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir adli makamlarınca çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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