15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçlarından 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçlarından 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., Kızılırmak Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. M.B., Asayiş Büro Amirliği ve Bafra Adliyesindeki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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