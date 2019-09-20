3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı İcik köyünde yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

20.09.2019 16:22
3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı İcik köyünde yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı İcik köyünde yaralama suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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