3 yerinden bıçakla yaranan genç ağlayarak, "Bıçağın üstüne düştüm, öleceğim"
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3 yerinden bıçakla yaranan genç ağlayarak, "Bıçağın üstüne düştüm, öleceğim"

11.12.2020 20:12 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:25

3 yerinden bıçakla yaranan genç ağlayarak, "Bıçağın üstüne düştüm, öleceğim" Aksaray'da sırtından ve bacağından 3 bıçak darbesiyle yaralanan genç sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, "Bıçağın üzerine düştüm" demesi herkesi şaşırttı.

3 yerinden bıçakla yaranan genç ağlayarak, "Bıçağın üstüne düştüm, öleceğim"

AKSARAY - Aksaray'da sırtından ve bacağından 3 bıçak darbesiyle yaralanan genç sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, "Bıçağın üzerine düştüm" demesi herkesi şaşırttı.

Olay, Hamidiye Mahallesi 762 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde yatan ve üzeri kanlı bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı Emir B.'ye (16), ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içerisinde yaptı. Ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı genç burada basın mensuplarının "Nasıl oldu" sorusuna ağlayarak, "Bıçağın üstüne düştüm. Kendimi kötü hissediyorum. 1 yerimde yara var 1 yerimde ağabey 1 yerimde var. Öleceğim. Belimde bıçak vardı. Bıçağın üstüne düştüm" diyerek 3 yarayla polis ve sağlıkçıları şaşırttı. Sırtından, sol bacağı ve baldırından bıçakla yaralanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gencin bıçaklanmış ve olayı sakladığı düşünülerek polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 yerinden bıçakla yaranan genç ağlayarak, 'Bıçağın üstüne düştüm, öleceğim'
3 yerinden bıçakla yaranan genç ağlayarak, 'Bıçağın üstüne düştüm, öleceğim'
3 yerinden bıçakla yaranan genç ağlayarak, 'Bıçağın üstüne düştüm, öleceğim'
3 yerinden bıçakla yaranan genç ağlayarak, 'Bıçağın üstüne düştüm, öleceğim'
3 yerinden bıçakla yaranan genç ağlayarak, 'Bıçağın üstüne düştüm, öleceğim'
3 yerinden bıçakla yaranan genç ağlayarak, 'Bıçağın üstüne düştüm, öleceğim'
3 yerinden bıçakla yaranan genç ağlayarak, 'Bıçağın üstüne düştüm, öleceğim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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