3 Yeni Bakan Yardımcısı Atandı

3 Yeni Bakan Yardımcısı Atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında bakan yardımcılıklarına atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

3 Yeni Bakan Yardımcısı Atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında bakan yardımcılıklarına atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Bülent Aksu getirilirken, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevlerine ise Halil Eldemir ile Dr. Şuayıp Birinci'nin ataması gerçekleştirildi. - ANKARA

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