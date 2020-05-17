3 yavru kedi iki bina arasındaki boşluktan kurtarıldı Beyoğlu'nda iki bina arasındaki boşluktan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 yavru kediyi mahalle sakini bir kadın sahiplendi.

Beyoğlu'nda iki bina arasındaki boşluktan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 yavru kediyi mahalle sakini bir kadın sahiplendi.

Olay, Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki bina arasından kedi sesleri duyan bir vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedi sesinin geldiği alanda dinleme yaptı. Yapılan dinlemede sesin iki bina arasındaki boşluktan geldiği anlaşıldı. Bir itfaiye eri halat yardımı ile iki bina arasına indiğinde 3 yavru kedinin buraya düştüğünü gördü. Yavru kedileri bulunduğu yerden alan itfaiye eri, komşunun uzattığı leğene koydu. Pet şişesine sıkışan bir kedi de kurtarıldı. Yavru kediler bir mahalle sakini tarafından sahiplenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA