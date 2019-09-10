3 yavru kedi, domates kasasında istanbul'dan antalya'ya geldi

10.09.2019 16:47

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde üretilen domatesleri TIR'la İstanbul Bayrampaşa Hali'ne götüren tüccar, döndüğünde boş domates kasalarından birinde üç yavru kedi buldu. Yavrular, ilk bakımları yapıldıktan sonra, Kaş'taki hayvansever kadın tarafından sahiplenildi.

Örtüaltı sebze üretim merkezlerinden Kaş'a bağlı Gömbe bölgesinde üretilen domatesleri TIR'la İstanbul Bayrampaşa Hali'ne götüren tüccar, geri döndüğünde boş domates kasalarının boşaltırken, yavru kedi sesi duydu. Kasaların içine bakan tüccar, birinde 3 yavru kedinin olduğunu fark etti. Henüz gözleri bile kapalı olan yavrulara çevredekiler tarafından enjektörle süt verildi. Ardından bakımları yapılan yavrular için sosyal medya üzerinden sahiplendirme ilanı verildi. Yavrular, Kaş'ta hayvansever bir kadın tarafından sahiplenildi.

Gömbe'de komisyon katipliği yapan Ramazan Uysal, "İstanbul Bayrampaşa Hali'nde boş kasalar yükleniyor. Nasıl olduysa bir kasanın içine üç yavru kedi giriyor ancak ses çıkarmadıkları için fark edilmiyorlar. Üç yavru, boş domates kasası içinde buraya kadar gelmiş" dedi.

İstanbul Bayrampaşa Hali'nden Gömbe'ye yaklaşık 774 kilometre yolculuk yapan kedileri geri göndermeyi de düşündüklerini söyleyen Uysal, aradan bir hafta geçtiği için annelerinin bulunamayacağını düşündüklerini bu nedenle sahiplendirmeye karar verdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA