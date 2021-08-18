3 YAŞINDAKİ ZÜMRA'DAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI
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3 YAŞINDAKİ ZÜMRA'DAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde asansör boşluğuna düşerek, hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur'dan geriye bu görüntüler kaldı.

BEYLİKDÜZÜ'nde asansör boşluğuna düşerek, hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur'dan geriye bu görüntüler kaldı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta yaşayan 3 yaşındaki Zümra Nur, geçen pazartesi binanın önünde kaybolmuştu. Küçük çocuk, apartmanın asansör boşluğundaki su birikintisinde ağır yaralı ve baygın olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Memleketi Ordu, Fatsa'da toprağa verilen 3 yaşındaki Zümra Nur'dan geriye ise videoları kaldı.

3 YAŞINDAKİ ZÜMRA'DAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI
3 YAŞINDAKİ ZÜMRA'DAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI
3 YAŞINDAKİ ZÜMRA'DAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI
3 YAŞINDAKİ ZÜMRA'DAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI
3 YAŞINDAKİ ZÜMRA'DAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI
3 YAŞINDAKİ ZÜMRA'DAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI
3 YAŞINDAKİ ZÜMRA'DAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI
3 YAŞINDAKİ ZÜMRA'DAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Asansör boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Asansör boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde apartmanın bodrum katında bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde apartmanın bodrum katında bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti
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