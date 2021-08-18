3 YAŞINDAKİ ZÜMRA'DAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

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BEYLİKDÜZÜ'nde asansör boşluğuna düşerek, hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur'dan geriye bu görüntüler kaldı.

BEYLİKDÜZÜ'nde asansör boşluğuna düşerek, hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur'dan geriye bu görüntüler kaldı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta yaşayan 3 yaşındaki Zümra Nur, geçen pazartesi binanın önünde kaybolmuştu. Küçük çocuk, apartmanın asansör boşluğundaki su birikintisinde ağır yaralı ve baygın olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Memleketi Ordu, Fatsa'da toprağa verilen 3 yaşındaki Zümra Nur'dan geriye ise videoları kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı