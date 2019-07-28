3 yaşındaki Yasin'in yuttuğu çengelli iğne çıkarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yasin Yıldırım'ın (3) yuttuğu çengelli iğne hastanede cerrahi müdahale ile çıkarıldı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Nimet ve Seher Yıldırım çiftinin çocukları Yasin Yıldırım, yerde bulduğu çengelli iğneyi iddiaya göre, şeker zannederek ağzına attı. Çocuğunun nefes almakta güçlük çektiğini gören anne Seher Yıldırım, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yasin Yıldırım, çengelli iğnenin bağırsağında takılı kalmasının tespit edilmesiyle cerrahi müdahale için Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan operasyonla küçük çocuğunun bağırsağına takılan çengelli iğne çıkarıldı. Yasin Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak: DHA