3 yaşındaki Ulus, yaşama tutunmak için kalp nakli bekliyor
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3 yaşındaki Ulus, yaşama tutunmak için kalp nakli bekliyor

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, kalp büyümesi ve kalp kaslarında süngerleşme teşhisi konulan Ulus Umut (3), kalp nakli bekliyor.

3 yaşındaki Ulus, yaşama tutunmak için kalp nakli bekliyor
14.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:35

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, kalp büyümesi ve kalp kaslarında süngerleşme teşhisi konulan Ulus Umut (3), kalp nakli bekliyor. 4 yıl önce 8 yaşındaki Serebral Palsi (SP) hastası oğlunun hayatını kaybettiğini belirten Dilek Umut, "Ulus'u da kaybetmek istemiyorum" dedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Ulus Umut'a, 2,5 aylıkken kalp büyümesi ve kalp kaslarında süngerleşme teşhisi konuldu. Hastalığının öğrenilmesinin ardından da ilaç tedavisine başlandı. Ulus, durumunun kötüye gitmesinden ardından tedavisi için Balıkesir Devlet Hastanesi'nden Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, Ulus'un iyileşmesi için kalp nakli olması gerektiğini söyledi. Ulus, kalp nakli için beklemeye başladı. 4 yıl önce 8 yaşındaki Serebral Palsi (SP) hastası oğlunun hayatını kaybettiğini belirten Dilek Umut, Ulus'u da kaybetmek istemediğini söyledi.

'TEK UMUDU ORGAN BAĞIŞI'Oğlunun yaşama tutunması için kalp nakline ihtiyacı olduğunu söyleyen Dilek Umut, "Doktorlar, Ulus'un ilaçlarla daha fazla idare edemeyeceğini söyledi. Ulus'un tek umudu organ bağışı. Organ bağışı günah ya da kötü bir şey değil. Lütfen organ bağışı yapılsın. 8 yıl mücadele ettikten sonra bir oğlumu kaybettim, Ulus'u kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.'ULUS'UN YAŞAMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'8 yıl önce vefat eden çocuklarının kalp rahatsızlığı olduğunu bilmediklerini dile getiren Dilek Umut, "Kadirhan'ın yürüme rahatsızlığı vardı. Yürürken kalp krizi geçirdi, o ana kadar hiç fark etmedik. Oğlumuzun vefatından 9 ay sonra Ulus dünyaya geldi. 2,5 aylıkken nefes alışverişindeki anormalliğin kalp rahatsızlığından olduğu ortaya çıktı. O günden beri Ulus'un yaşaması için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bugün evdeyiz ama yarın ne olacağını bilmiyoruz" dedi.'İLAÇLARINI ALMAKTA BİLE ZORLANIYORUZ'Maddi ve manevi olarak çok yıprandıklarını belirten anne Dilek Umut, Ulus'un ilaçlarını almakta bile zorlandıklarını söyledi. Tedavi için İzmir'e gidiş gelişlerinin Ulus'u çok yorduğuna dikkat çeken Dilek Umut, "Ulus yolda çok yoruluyor. Bünyesi zayıf olduğu için daha çok hasta oluyor. Tedaviye ulaşımımız kolay olsun diye İzmir'e taşınacağız. Babamız çalışmak zorunda olduğu için burada kalacak. Hastaneye gittiğimizde ben odada kalırken eşim ve kızım hastane bahçesinde kalıyorlardı" diye konuştu.'AİLECE PARKA GİTMEYİ ÖZLEDİK'

Ulus 6 yaşından küçük olduğu için kalp pili ve yapay kalp takılamadığını belirten Dilek Umut, "Yurt dışında organ bağışı fazla olduğu için kalp nakil sürecinin daha hızlı gerçekleşiyor. Ancak ağır tedavi masraflarını karşılayacak durumumuz yok. Ulus'un rahatsızlığı nedeniyle sokağa sadece geceleri çok kısa bir zaman diliminde çıkabiliyoruz. Ailece parka gitmeyi özledik" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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