3 yaşındaki Sidar maganda kurşunuyla öldü, 2 kişi tutuklandı
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3 yaşındaki Sidar maganda kurşunuyla öldü, 2 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde ailesiyle düğüne giden Sidar Fırat (3), tabancayla havaya rastgele ateş açılması nedeniyle göğsüne mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Sidar maganda kurşunuyla öldü, 2 kişi tutuklandı
04.08.2020 16:56 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:10

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde ailesiyle düğüne giden Sidar Fırat (3), tabancayla havaya rastgele ateş açılması nedeniyle göğsüne mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Sidar'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Olay, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan cumartesi günü Afşin'in Koçovası Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi. Düğüne katılan bazı davetliler silahlarla rastgele havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada silahlardan birinden çıkan mermi Sidar Fırat'ın göğsüne isabet etti. Küçük Sidar kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sidar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatan Afşin Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Sidar Fırat ise Kaşanlı Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.


Kaynak: DHA

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