3 yaşındaki Sidar maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 yaşındaki Sidar maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ailesiyle düğüne giden 3 yaşındaki Sidar Fırat havaya rastgele ateş açılması nedeniyle göğsüne mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Sidar maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
04.08.2020 20:02 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:20

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ailesiyle düğüne giden 3 yaşındaki Sidar Fırat havaya rastgele ateş açılması nedeniyle göğsüne mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda Fırat ailesi Koçovası Mahallesi'nde bir düğüne katıldı. Düğüne katılan bazı davetlilerin rastgele havaya ateş açması sonucu 3 yaşındaki Sidar Fırat'ın göğsüne kurşun isabet etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen 3 yaşındaki Sidar olay yerinde hayatını kaybetti.

Sidar'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Sidar Fırat ise Kaşanlı Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
HÜSEYİN: Allah rahmet eylesin acılı ailesine baş sağlı dilerim devlet artık toplasın bu silahları bu coronada düğün ne ?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi Dünya
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü Dünya
Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi Spor
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi Güncel
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi
Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
Lübnan'daki korkunç patlama anının görüntüleri ortaya çıktı! Atom bombasını andırdı
Lübnan'daki korkunç patlama anının görüntüleri ortaya çıktı! Atom bombasını andırdı
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Lübnan'daki patlama anı denizden de görüntülendi
Lübnan'daki patlama anı denizden de görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Hulusi Akar Fatih Sultan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Müjde Ar Barış Arduç Aleyna Tilki Ufuk Bayraktar
Spor Jose Sosa Erol Bulut Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı
Daha Fazla İzmir Karar Çeşme Deprem
Şu an buradasınız: 3 yaşındaki Sidar maganda kurşunuyla hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 20:22:00. #1.14#
title