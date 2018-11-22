3 Yaşındaki Oğlunun Önünde Karısını Öldürdü

13 yıl önce dayısının oğlu Turgay K. (34) ile evlenen 5 çocuk annesi 33 yaşındaki Gülçin K., kadına şiddetin son kurbanı oldu. Bir süredir ayrı yaşadığı eşini sürekli tehdit eden Turgay K., sonunda dediğini yaptı. Pazartesi günü Gülçin K.'yı 15 bıçak darbesiyle feci şekilde öldürdü. Cinayetin ardından Hürriyet'e konuşan Gülçin K.'nın halası Sultan S., şunları söyledi: "Gülçin ay kadar güzeldi. Çocuklarına annelik ediyordu. Bu cani genç kızı katletti. Gülçin'in babası kızına yeni ev açmıştı. Gülçin beş çocuğuyla birlikte yeni evinde yaşayacaktı. Ancak cani izin vermedi. Gülçin'i, çocukları ve onu öldürmekle tehdit edip baskı altında tutuyordu. Gülçin de çocuklarını korumak için bu cani ile görüşmek zorunda kalıyordu."

'BU HERİF HEP SORUN ÇIKARDI'

Genç yaşta kızını kaybeden baba Hasan S. ise cinayetle ilgili şöyle konuştu: "Kızım 13 yıl önce Ankara'dan annesinin akrabası ile evlendi. Evlilikten beş çocukları dünyaya geldi. Çocukların yaşları 3 ile 12 arasında değişiyor. Bu herif hep sorun çıkardı. Kızıma kötü davrandı. Kızım ayrılmak isteyince de ölümle tehdit etti. 'Benden ayrılamazsın. Ayrılırsan öldürürüm seni. Çocukları öldürürüm' dedi. Dediğini de yaptı. Çocuklar uzun zamandan beri gençlik dairesinin himayesinde. Kızım da bundan ayrıydı. Hiç çalışmadı. Sırtını hep devlete dayadı. Girdiği işlerde huzursuzluk çıkardı."

'HALASININ BURNUNU KIRDI'

Katil zanlısı Turgay K.'yı tanıyanlar ise zanlının çok agresif biri olduğu yönünde bilgi verirken adını açıklamak istemeyen bir komşu, "Turgay hiç çalışmıyordu. Gülçin'in babası onu işe soktu. İşten çıktı. Ona döner büfesi, pizzacı açtı. Orayı da batırdı. Sonra tekrar işe soktu. Ancak bu hiç çalışmıyordu. Bir keresinde Gülçin'in annesine, yani halasına da saldırdı. Kadının burnunu kırdı" bilgisini verdi.

Beş çocuk annesi Gülçin, yarın Coburg'daki Müslümanlar için ayrılan mezarlıkta toprağa verilecek. Zanlı, cinayetten hemen sonra gidip polise teslim olmuştu.