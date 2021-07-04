3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ARAÇTAN SARKITAN BABA TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ARAÇTAN SARKITAN BABA TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

O anlar da kameraya yansıdı.

O anlar da kameraya yansıdı.

Ali ÇAĞLAR TINBEK

İSTANBUL'da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba M.Ö. gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ö. ifadesinde oğlunun yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Sürücünün 3 yaşındaki çocuğu araçtan sarkıttığı anların sosyal medyadan paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen

ekipler, araç plaka bilgileri üzerinden araç sürücüsünün M.Ö. olduğunu tespit etti. Aynı gün gözaltına alınan şüpheli M.Ö., görüntüdeki çocuğun 3 yaşındaki öz oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Trafik güvenliğini tehlikeye düşürülmesi suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö. tutuklandı. Öte yandan çocuğun araçtan sarkıtıldığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonuna yansıdı.

3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ARAÇTAN SARKITAN BABA TUTUKLANDI
3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ARAÇTAN SARKITAN BABA TUTUKLANDI
3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ARAÇTAN SARKITAN BABA TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Civan Canova Şevval Şahin Şeyma Subaşı Çağla Altunkaya
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ARAÇTAN SARKITAN BABA TUTUKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 14:16:46. #1.15#

title