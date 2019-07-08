3 yaşındaki miniğin camideki sevimli halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu

-Camideki Kur'an kursuna misafir olan minik çocuk izleyenleri tebessüm ettirdi

AMASYA - Amasya'da bir camide namaz kılmaya çalışan henüz 3 yaşındaki minik çocuğun sevimli halleri amatör kameraya yansıdı.

Görüntülerde 3 yaşındaki çocuğun namaz kıldığı ve Kur'an-ı Kerim okuyan çocuğun yanında söylediklerini tekrarladığı görülüyor. Minik çocuğun sevimli halleri ise izleyenlere tebessüm ettirdi. Yakınlarıyla camiye gelen minik çocuk namaz kılmaya çalıştığı anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kaynak: İHA