3 yaşındaki miniğin camideki sevimli halleri amatör kameraya yansıdı

3 yaşındaki miniğin camideki sevimli halleri amatör kameraya yansıdı

Amasya'da bir camide 3 yaşındaki miniğin sevimli halleri amatör kameraya yansıdı.

3 yaşındaki miniğin camideki sevimli halleri amatör kameraya yansıdı

Amasya'da bir camide 3 yaşındaki miniğin sevimli halleri amatör kameraya yansıdı.

Görüntülerde 3 yaşındaki çocuğun namaz kıldığı ve Kur'an-ı Kerim okuyan çocuğun yanında söylediklerini tekrarladığı görülüyor. Minik çocuğun sevimli halleri ise izleyenlere tebessüm ettirdi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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