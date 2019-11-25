3 yaşındaki kızını vuran baba serbest bırakıldı

25.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:34

AVCILAR'da tabancasıyla 3 yaşındaki kızını yaralayan baba, savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİLER

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi G-738'inci Sokak'ta meydana geldi. Balkonda annesinin kucağındayken sokaktan geçen düğün konvoyunda bulunanların havaya ateş açması sonucu yaralandığı öne sürülen 3 yaşındaki kız çocuğu E.B.K, Esenyurt'ta bulunan bir özel hastaneye götürüldükten sonra Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri baba Fethi K. ile telefon ile görüştü. Baba, kızı ile sokakta yürüdükleri sırada vurulduğunu, kimin nereden ateş ettiğini bilmediğini söyledi. Çelişkili ifadeler üzerine polis hastane ve olay yeri olduğu öne sürülen sokakta inceleme yaptı. Yapılan araştırmalarda sokak içerisinde ve bina içerisinde yapılan kontrolde olaya ait herhangi bir iz bulunamadı. Sokak içinde bulunan 2 işyerine ait sokağı gören kameralardaki kayıtlar tek tek incelendi. Ancak, yine olaya ilişkin herhangi bır görüntü tespit edilemedi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İddialardaki çelişkilerin ortaya çıkması üzerine baba Fethi K., Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na getirilerek sorguya alındı. Baba, sorgusunda tehdit edildiği için ruhsatsız tabanca temin ettiğini, bunu evinde kurcalarken kaza ile kızını vurduğunu itiraf etti. Sevk edilen ekip suç aleti silahı almak üzere gönderildi. Ekipleri gören şüphelinin kardeşi Bayram K., suç aleti tabanca ve mermi kovanını görevlilere teslim etti. Soruşturmayı sürdüren savcının talimatı ile ifadesi alınan Esenyurt'ta işyeri bulunan Fethi K.'nın çeşitli sorunları bulunduğu bu nedenle ruhsatsız tabanca aldığını söylediği belirtildi. Polise kızını vurduğu için acı içerisinde olduğunu söyleyen baba, savcının talimatı ile gece geç saatlerde serbest bırakıldı. Soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: DHA