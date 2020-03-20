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3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldüren kadının komşuları şaşkın

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, kızı Şükran Nur İpek'i (3) karnına yumrukla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Meryem Doğan'ın (25) komşuları, olayın şokunu yaşıyor.

20.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:16
3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldüren kadının komşuları şaşkın
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, kızı Şükran Nur İpek'i (3) karnına yumrukla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Meryem Doğan'ın (25) komşuları, olayın şokunu yaşıyor. Doğan ailesinin yaşadığı binanın yanında kaportacılık yapan Saim Malkoç, Meryem Doğan'ın olaydan bir gün önce sık sık çocuğunu balkona çıkarıp içeriye aldığını belirterek, "Bir tedirginlik vardı kadında, sanki eşini veya başka birini bekliyormuş gibi. Korku gibi bir şey vardı sanki o gün, ama bilemeyiz" dedi.

Çerkezköy'de yaşayan Meryem Doğan, ilk eşinden olan kızı Şükran Nur İpek'i yaramazlık yaptığı gerekçesiyle, karnını yumruklayarak dövdü. Minik Şükran Nur'da bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Annesinin baygın halde bulduğu Şükran Nur İpek, götürüldüğü Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yapılan muayenede, Şükran Nur İpek'in iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybetti belirlendi. 'Şüpheli ölüm' raporu düzenleyen doktorlar, polise bildirildi. Bunun üzerine Meryem Doğan ile eşi A.D. gözaltına alındı. Şükran Nur İpek'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Meryem Doğan ile A.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Meryem Doğan, tutuklandı, A.D. ise serbest bırakıldı. Meryem Doğan'ın ifadesinde, yaramazlık yaptığı için kızının karnına 2- 3 kez yumrukla vurduğunu belirtip, "Kısa süre sonra kızımın karnı ağrımaya başladı ve ardından kustu. Kızımı hastaneye götürmedim ve tedavi amaçlı ağrı kesici verdim. Ertesi gün sabah saatlerinde ise benden su istedi, yerde baygın duruyordu. O zaman eşimle hastaneye götürdüm" dediği öğrenildi.KOMŞULARI ŞAŞKINMeryem Doğan'ın komşuları, olayın ardından büyük şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi. Doğan ailesinin yaşadığı binanın yanında kaportacılık yapan Saim Malkoç, "Bu insanlar iki yıl oldu buraya taşınalı. Burada hiçbir kötülüklerini ve yaramazlıklarını görmedik. Olaydan bir gün önce kadın çocuğu balkona çıkartıp içeriye alıyordu. Bu iki sefer böyle oldu. Olayın nasıl olduğunu görmedim, polisler geldiğinde gördüm. Çocuğu görüyordum. Tabi biz burada annesiyle görüyorduk. Annesi balkona çıkartıyordu, komşuyuz neticesinde. Bakıyoruz acaba bir sıkıntı mı var, hastası mı var" O gün biraz şüpheliydi çocuğu 2-3 kere balkona çıkardı. Bir tedirginlik vardı kadında sanki, eşini veya başka birini bekliyormuş gibi. Korku gibi bir şey vardı o gün, ama bilemeyiz. O günden sonra görmedim. Duyduğum zaman çok üzüldüm. Öyle bir şey yapmayacak bir çocuk ve aileydi. Şoke oldum" dedi.'ÖYLE BİR AİLE DEĞİLLER'

Meryem Doğan ile aynı apartmanda oturan Ünal Altürk ise, "Olayı akşam duydum. Komşuları aradım. Ben hastaneye gittim, bulamadım. Dün eve geldiğimde arabaları buradaydı. Sonra memleketlerine gittiklerini öğrendim. Burada kiracı olarak oturuyorlardı. Çocuğun yaramazlığı yoktu. Ben üst katta oturuyordum. Öyle bir aile değillerdi. Telefonlara cevap vermediler. Şu an şokta olduklarını duydum. Daireleri kapalı" diye konuştu.


- Tekirdağ

Kaynak: DHA

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