3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar, mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar, mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular

10.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:51

3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar, mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular Diyarbakır'da iki şahıs, 3 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırmaya çalışırken mahalleliye yakalandı.

3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar, mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki şahıs, 3 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırmaya çalışırken mahalleliye yakalandı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıslar kiliseye sığınırken, polis ekipleri zanlıları mahallelilerin elinden zor kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Lalebey Ana Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 3 yaşındaki N.İ., evinin kapısının önünde otururken iki şahıs tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Mahalledeki çocuklar durumu N.İ.'nin ailesine bildirdi. N.İ.'nin ailesi ve mahalleliler bisikletle kaçan şahısların peşine düştü. İki sokak ilerleyen bisikletli şahıslar, Meryem Ana Kilisesi önünde önleri kesilerek durduruldu. Mahalleli şahısları linç etmek istedi. Şahıslardan biri kaçarken diğeri de kiliseye sığındı.

Olayı görüp N.i.'nin ailesine haber veren Rojbin Menteş, çarşıya doğru gittiğini, bir adamın bisiklet ile N.İ.'yi götürdüğünü gördüğünü söyledi. Menteş, "Yüzü yanıktı, yaşlıydı. çağırdım daha da hızlanmaya başladı. Direkt gidip annesine söyledim. Annesiyle gittik kızı almaya. Bir tane adam da bisikletle arka taraftan gidiyordu. Adamı düşürdüler biz hepimiz onu dövmeye çalıştık. Polislerde izin vermedi" dedi.

Vatandaşlardan Emrah Çınar, çocuğu yukarıdan kaçırıldığını, buraya kadar peşine verildiğini ifade etti. Çınar, "Başka bir bisikletle bunların peşine verip vurdular. Burada onu linç edeceklerdi, polisler bırakmadı. Küçük kızı kaçırdılar. İki kişiymiş, biri kaçtı, birini burada yakaladık. Çocuklar bunların peşlerine verdiler. O an çocuk kaçırıyor dediler" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, zırhlı araçlara bindirilerek karakola götürüldü.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar, mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular
3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar, mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular
3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar, mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular
3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar, mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular
3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar, mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular
3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar, mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular
3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar, mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular
3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar, mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular
3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar, mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular
3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar, mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

İlgili Haberler

İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu: Kaldırımda yürüyen genç öldü
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu: Kaldırımda yürüyen genç öldü
Kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu, kaldırımda yürüyen genç vurularak hayatını kaybetti
Kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu, kaldırımda yürüyen genç vurularak hayatını kaybetti
Kumar oynarken yakalandılar, 'Cenazemiz var' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştılar
Kumar oynarken yakalandılar, "Cenazemiz var" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Ersoy Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Aras Bulut İynemli
Spor Sinan Gümüş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar, mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:51:13. #1.14#
title