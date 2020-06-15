3 yaşındaki Elisa, 4'üncü katın balkonundan düştü
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3 yaşındaki Elisa, 4'üncü katın balkonundan düştü

3 yaşındaki Elisa, 4'üncü katın balkonundan düştü KONYA'nın Kulu ilçesinde 3 yaşındaki Elisa Şura Özcan, misafirliğe gittikleri 4'üncü kattaki evin balkonundan dengesini kaybedip düştü.

3 yaşındaki Elisa, 4'üncü katın balkonundan düştü
15.06.2020 02:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 02:57


3 yaşındaki Elisa, 4'üncü katın balkonundan düştü
KONYA'nın Kulu ilçesinde 3 yaşındaki Elisa Şura Özcan, misafirliğe gittikleri 4'üncü kattaki evin balkonundan dengesini kaybedip düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elisa Şura'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 
Olay, saat 19.30 sıralarında Kemaliye Mahallesi Öğretmen Mehmet Ali Köylüoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte misafirliğe giden Elisa Şura Özcan, evin balkonunda oynamaya başladı. Cam korkuluğun kırıl olan bölümünden dengesini kaybedip 4'üncü kattan önce 2'nci kattaki terasın çatısına oradan da beton zemine düştü. Durumu fark eden ailesi tarafından otomobille Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Elise Şura, yapılan ilk tedavisinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Ailesi ise sinir krızı geçirdi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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