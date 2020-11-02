3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (3)

02.11.2020 08:32 | Son Güncelleme: 02.11.2020 08:36

3 yaşındaki Elif Perinçek'in babaannesinin konuşması Ambulanstan görüntüler Alkışlayan insanlar İZMİR - İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarılan çocuğun 3 yaşındaki Elif Perinçek olduğu öğrenildi.

3 yaşındaki Elif Perinçek'in babaannesinin konuşması

Ambulanstan görüntüler

Alkışlayan insanlar İZMİR - İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarılan çocuğun 3 yaşındaki Elif Perinçek olduğu öğrenildi. (3)

3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (3)
3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (3)
3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (3)
3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

İlgili Haberler

3 yaşındaki Elif Perinçek 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (2)
3 yaşındaki Elif Perinçek 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (2)
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı (1)
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı (1)
Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hadise Türkan Şoray Gökhan Alkan Burak Özçivit
Spor Falcao Can Bartu Fatih Terim Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Cuma İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (3) - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 08:36:31. #1.15#
title