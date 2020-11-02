3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (3)
02.11.2020 08:32 | Son Güncelleme: 02.11.2020 08:36
3 yaşındaki Elif Perinçek'in babaannesinin konuşması Ambulanstan görüntüler Alkışlayan insanlar İZMİR - İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarılan çocuğun 3 yaşındaki Elif Perinçek olduğu öğrenildi.
3 yaşındaki Elif Perinçek'in babaannesinin konuşması
Ambulanstan görüntüler
Alkışlayan insanlar İZMİR - İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarılan çocuğun 3 yaşındaki Elif Perinçek olduğu öğrenildi. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı