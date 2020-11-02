3 yaşındaki Elif Perinçek 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (2)
02.11.2020 08:27 | Son Güncelleme: 02.11.2020 08:31
3 yaşındaki Elif Perinçek'in görüntüsü Arama çalışmalarından görüntüler İZMİR - İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarılan çocuğun 3 yaşındaki Elif Perinçek olduğu öğrenildi.
3 yaşındaki Elif Perinçek'in görüntüsü
Arama çalışmalarından görüntüler İZMİR - İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarılan çocuğun 3 yaşındaki Elif Perinçek olduğu öğrenildi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez