3 yaşındaki Elif Perinçek 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (2)
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3 yaşındaki Elif Perinçek 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (2)

02.11.2020 08:27 | Son Güncelleme: 02.11.2020 08:31

3 yaşındaki Elif Perinçek'in görüntüsü Arama çalışmalarından görüntüler İZMİR - İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarılan çocuğun 3 yaşındaki Elif Perinçek olduğu öğrenildi.

3 yaşındaki Elif Perinçek'in görüntüsü

Arama çalışmalarından görüntüler İZMİR - İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarılan çocuğun 3 yaşındaki Elif Perinçek olduğu öğrenildi. (2)

3 yaşındaki Elif Perinçek 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (2)
3 yaşındaki Elif Perinçek 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (2)
3 yaşındaki Elif Perinçek 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (2)
3 yaşındaki Elif Perinçek 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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