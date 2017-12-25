3 Yaşındaki Efe Adım Atmaya ve Konuşmaya Başladı

Denizli'de bir yıldır tedavi gören, Serebral Palsi hastası 3 yaşındaki Efe Çobanbaş, adım atmaya ve konuşmaya başladı.



Denizli'de 5 çocuklu ailenin 6'ncı çocuğu olarak evlatlık alınan Serebral Palsi hastası 3 yaşındaki Efe Çobanbaş, Nobel Tıp Merkezi'nde bir yıldır tedavi görüyor. Koruyucu anne Rabia Çalışkan, Efe'nin bir yıldır devam eden tedavisinin ardından "anne" demeye başladığını belirterek, "Efe'yi sosyal hizmetler yurdundan aldık, 5 çocuğum var Efe 6'ncı çocuğum. Aldığımız zaman Serebral Palsi hastası olduğunu biliyorduk ve ona ömür boyu bakmak istiyorum. İyileşmesi, daha iyi olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Efe bir yıldır Pamukkale'deki Nobel Tıp Merkezinde tedavi görüyor. Gördüğü tedavilerden sonra adım atmaya başladı. İletişime geçmeye ve 'anne', 'abi' demeye başladı" dedi.



Efe'nin doktoru Uzman Dr Necdet Çatalbaş ise ailelerin tedavilerdeki destekleyici ve katılımcı tavırlarının önemli olduğuna dikkat çekerek "Efe bize Serebral Palsi tanısıyla geldi. Epilepsi geçmişi de vardı. Geldiğinde kollarını ve bacaklarını kullanamıyor ve başını tutamıyordu. Yaş grubuna özel bir tedavi programı uyguladık. Ailesi de tedavi aşamasında çok destekleyici ve katılımcı.Bu tür hastalıklarda tedaviye aktif katılan, tedavi süresinde destek olan bir ailesi olması tedavinin ilerlemesi açısından çok önemli. Aldığı tedaviler ve desteklerle hastamız başını tutabiliyor ve destekle oturup adım atabiliyor, kollarında ve bacaklarında kas gücü arttı, amacımız kendi günlük ihtiyacını karşılayabilecek bir noktaya getirmek" diye konuştu. - DENİZLİ