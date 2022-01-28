3 yaşındaki Ecrin, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti

ISPARTA (İHA) - Isparta'da doğuştan kas hastalığına yakalanan 3 yaşındaki Ecrin Altunok, 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Isparta merkezde yaşayan Altunok ailesinin 3 yaşındaki kızları Ecrin Altunok, doğuştan kas hastalığı ile dünyaya geldi. 3 ay önce hastalığı ilerleyen Ecrin, Isparta'da özel bir hastanede tedaviye alındı. 3 aylık yaşam savaşı veren 3 yaşındaki Ecrin'in küçük bedeni hastalığı kaldıramayarak dün öğle saatlerinde vefat etti. Küçük Ecrin'in cenazesi Karakavak camide, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Akyol mezarlığında defnedildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - Yerel