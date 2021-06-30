3 yaşındaki çocuk halk otobüsünün altında can verdi
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3 yaşındaki çocuk halk otobüsünün altında can verdi

3 yaşındaki çocuk halk otobüsünün altında can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Salı akşamı saat 20.30 sıralarında İzmit Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşına geçmek isteyen 3 yaşındaki Emine Nur Gezgin'e, seyir halinde ilerleyen M.K. idaresindeki 41 J 0262 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün çarpmasının ardından yola savrulan küçük kızı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gezgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Minik Emine'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. 3 yaşındaki Emine'ye çarparak ölümüne sebep olan özel halk otobüsü şoförü M.K. ise ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

3 yaşındaki çocuk halk otobüsünün altında can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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