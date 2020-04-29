3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı, aile ortada kaldı
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3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı, aile ortada kaldı

3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı, aile ortada kaldı Küle dönen evde yangından geriye sadece çekyat kaldı Zonguldak'ta Güntekin ve Öznur Genç çiftinin 3 yaşındaki oğlu Alparslan çakmakla oynarken evi yaktı.

3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı, aile ortada kaldı
29.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:48

3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı, aile ortada kaldı

Küle dönen evde yangından geriye sadece çekyat kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Güntekin ve Öznur Genç çiftinin 3 yaşındaki oğlu Alparslan çakmakla oynarken evi yaktı. Çıkan yangında sadece son anda kurtarılan çekyat kaldı.

Zonguldak Asma Mahallesi Abdullah Öztürk sokakta ikamet eden Gültekin ve Öznur Genç çiftlerinin 3 yaşındaki Alparslan, evde çakmakla oynarken yangın çıktı. Çıkan yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken yangından bir tek 3 kişilik çekyat kurtarıldı. Dışarıda kalan aile yetkililerden uzanacak yardım elini bekliyor.

Kendisinin dışarıdayken küçük oğlunun çakmakla oynarken yangın çıktığını ifade eden Öznur Genç, "Yangın dün öğle saatlerinde meydana geldi. Çocuk su içmeye gidiyorum diyerek çakmağı alıp yaktı evi. Ben o ara bahçedeydim hiç şeyden bilgim yok. Evden olan her şeyim yandı. Çocuklarımın üzerinde kıyafet yok. Devletimizin yardım elini uzatmasını istiyorum. Hiçbir yerden gelirim yok. İtfaiye ve polis ekipleri geldi ve gerekli raporları tuttular. Dün akşam üst katta annemde kaldım. Gidecek yerim yok" şeklinde konuştu.

Evde her şeyin kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Güntekin Genç, "Ben olay anında Çaydamar mahallesindeydim. Beni aradılar çocukları sordum Allahtan evde kimse yokmuş. Yangın büyük diye sordum evet dediler o yüzden bende girmeyin eve yanarsa yansın candan önemli değil dedim. Eve geldiğimde her şey kül olmuştu. Muhtarımız geldi ihmal etmedi bizi. Kendi imkanlarıyla boya getirdi. Benim kapı, pencere ve eşyalarım gitmiş durumda şuan üst katta annemin yanında kalıyoruz. Devletten yardım bekliyoruz. Şu an bir işim yok" şeklinde konuştu.

3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı, aile ortada kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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