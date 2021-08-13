3 yaşındaki çocuğuna sigara içirip işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan anne tahliye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 yaşındaki çocuğuna sigara içirip işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan anne tahliye edildi

3 yaşındaki çocuğuna sigara içirip işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan anne tahliye edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan 26 yaşındaki anne tahliye edildi.

Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan 26 yaşındaki anne tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, baba T.Ö. 4 yıl önce Ö.Ö. ile dini nikah kıydı. Daha sonra işi nedeniyle İngiltere'ye giden T.Ö., 3 yaşındaki oğlu Y.T.'ye annesi tarafından sigara içirildiğini ve işkence edildiğini öğrendi. Baba T.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri anne Ö.Ö.'nün Kayseri'de olduğunu belirledi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anne Ö.Ö.'yü Talas ilçesinde gözaltına aldı. 17 Haziran tarihinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan anne, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. Annesi tarafından sigara içirilip fiziki ve psikolojik işkence gördüğü iddia edilen 3 yaşındaki Y.T. ise koruma altına alındı.

Anne tahliye edildi

3 yaşındaki çocuğuna zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan 26 yaşındaki Ö.Ö.'nün, 2 gün önce tahliye edildiği öğrenildi. - KAYSERİ

3 yaşındaki çocuğuna sigara içirip işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan anne tahliye edildi
3 yaşındaki çocuğuna sigara içirip işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan anne tahliye edildi
3 yaşındaki çocuğuna sigara içirip işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan anne tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bulunan cesetlerin esrarı çözüldü
Bursa'da bulunan cesetlerin esrarı çözüldü
Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne tahliye edildi
Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne tahliye edildi
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Lionel Messi Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3 yaşındaki çocuğuna sigara içirip işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan anne tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 13:39:06. #1.16#

title