3 yaşındaki çocuğun vücudunda sigara söndüren şüpheli tutuklandı

ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - ANKARA'da Yaşar Can Ünal, birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızını darbederek, vücudunda sigara söndürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Altındağ ilçesinde birlikte yaşadığı taksi şoförü Yaşar Can Ünal'dan hamile olan, 1 çocuk annesi K.Ç., geçen hafta doğum sancısı başlayınca 112'yi aradı. Sağlık ekipleri, K.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparken, evde bulunan 3 yaşındaki kızının vücudunda morluk ve yara izleri olduğunu fark etti. Kadınla birlikte çocuğu da hastaneye götüren ekipler, durumu polise bildirdi. Doğumdan sonra ifadesine başvurulan K.Ç., birlikte yaşadığı Ünal'ın, ayrıldığı eşinden olan kızını darbettiğini ve vücudunda sigara söndürdüğünü ileri sürdü. Gözaltına alınan Ünal, emniyetteki ifadesinde, çocuğun kendisinin değil zaman zaman küçük kızın birlikte kaldığı anneanne ve teyzesi tarafından darbedildiğini iddia etti. Ünal, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hastanede tedaviye alınan 3 yaşındaki çocuğun vücudundaki yanık yaralarının ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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