3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Anne ve dayı gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Anne ve dayı gözaltına alındı

3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Anne ve dayı gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da 3 yaşındaki bir çocuk annesi tarafından ölü bulundu.

BURDUR (İHA) - Burdur'da 3 yaşındaki bir çocuk annesi tarafından ölü bulundu. Olayın ardından anne ve dayısı şüpheli olarak gözaltına alındı.

Olay, Cemil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kader K., kızı Ayşenur K'nın yanına gitti. 3 yaşındaki çocuğun uyanmaması ve tepki vermemesi üzerine anne Kader K, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri minik Ayşenur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ayşenur K'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından anne Kader K. ve dayı Hızır Tunç Ç., şüpheli olarak gözaltına alındı. Anneanne Yüksel K., tanık olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - BURDUR

3 yaşındaki Ayşenur'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan dayı, her şeyi itiraf etti! Babaannenin iddiaları da korkunç

3 yaşındaki Ayşenur'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan dayı, her şeyi itiraf etti! Babaannenin iddiaları da korkunç

 2 yaşındaki Ayşenur öldü! Savcının talimatıyla anne, anneanne ve dayı gözaltına alındı

2 yaşındaki Ayşenur öldü! Savcının talimatıyla anne, anneanne ve dayı gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title