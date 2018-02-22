3 Yaşındaki Çocuğun Ölümü

Adana'da sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuğa kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan sürücü, polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat'ta 3 yaşındaki Bünyamin Ok'un merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi 842 Sokak'ta bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki 84 güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye alan ekipler, olay saatinde bölgeden geçen araçları tek tek tespit etti.

Olayın olduğu saat diliminde 01 AUC 59 plakalı kamyonetin sokağa giriş yaptığı, daha sonra aynı aracın bir oto yıkamacıya girdiğinin belirlenmesi üzerine çalışma bu yönde genişletildi.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri de incelenirken, sürücünün kamyoneti yıkaması için görevlilere teslim ettiği sırada aracın alt kısmını kontrol ettiği görüldü.

Plakadan yola çıkarak aracın sürücüsünün kimliğini belirleyen ekipler, Şehmuz Ö'yü (59) olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen Şehmuz Ö'nün ifadesinde, "çocuğa çarptığının farkında olmadığını" iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehmuz Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.