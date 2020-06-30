3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra gömen şahıs yakalandı
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3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra gömen şahıs yakalandı

3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra gömen şahıs yakalandı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen şahıs su kuyusunda yakalandı.

30.06.2020 01:44 | Son Güncelleme: 30.06.2020 01:49

3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra gömen şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen şahıs su kuyusunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda işsiz olduğu öğrenilen Harun S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü. Harun S. daha sonra boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harun S.'nin olabileceği tüm yerleri didik didik aradı. Ekipler, günler sonra Harun S.'yi kullanılmayan bir evin su kuyusunda yakalayarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Harun S.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra gömen şahıs yakalandı

Kaynak: İHA

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