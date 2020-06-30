3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra mezara gömen şahıs 9 gün sonra çalılıkların arasında...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra mezara gömen şahıs 9 gün sonra çalılıkların arasında...

3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra mezara gömen şahıs 9 gün sonra çalılıkların arasında yakalandı İlçede 'Pis Harun' olarak tanımlanan şahıs polise teslim olmamak için kaçmaya yeltenmiş Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa...

30.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:34

3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra mezara gömen şahıs 9 gün sonra çalılıkların arasında yakalandı

İlçede 'Pis Harun' olarak tanımlanan şahıs polise teslim olmamak için kaçmaya yeltenmiş

KAYSERİ - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen oluşturulan özel ekip tarafından 9 gün sonra saklandığı çalılıkların arasında yakalandı. İlçede 'Pis Harun' olarak adlandırılan şahsın, yakalanmamak için kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda işsiz olduğu öğrenilen Harun S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü. Harun S. daha sonra boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Biro Amirliği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, polis özel harekat ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, ilçeyi didik aradı. Günde 30 ev arayan ekipler, alan daraltma çalışması ile dün gece saatlerinde Harun S.'nin çalılıklar arasında olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, teslim olmamak için kaçan Harun S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Harun S.'nin yakalandığı andan itibaren 'Susma hakkımı kullanacağım' dediği öğrenildi.

İlçe sakinleri 'Pis Harun' lakabını taktı

Öte yandna, 3 yaşındaki Alperen'i öldüren Harun S.'ye ilçe sakinlerinin 'Pis Harun' lakabını taktığı öğrenildi. Ayrıca, Harun S.'nin tanıdıklarına teslim olmayacağı yönünde mesajlar da attığı belirtildi. Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Harun S., adliyeye sevk edildi.

3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra mezara gömen şahıs 9 gün sonra çalılıkların arasında...

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı Haber
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar Haber
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak Haber
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında Haber
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz Haber
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden...
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı Haber
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Yaptığı çanta beğenilince seri üretime başlayan girişimci, şimdi 13 ülkeye ihracat yapıyor
Yaptığı çanta beğenilince seri üretime başlayan girişimci, şimdi 13 ülkeye ihracat yapıyor
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Mustafa Varank Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Mete Kalkavan Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra mezara gömen şahıs 9 gün sonra çalılıkların arasında... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:45:55. #1.15#
title