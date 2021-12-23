3 yaşındaki Alperen'in dövülüp öldürüldüğü davada karar onandı

KAYSERİ'de birlikte yaşadığı Emel Öner'in oğlu Alperen Ekinci'yi (3) döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Harun Sezer'e (38) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

Olay, 15 Haziran 2020'de Pınarbaşı ilçesi, Güney Mahallesi, Güney Sokak'ta meydana geldi. Harun Sezer 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk atıp tekmeleyerek öldürdü. 'Yaralama' gibi suçlardan da sabıkası bulunan Sezer, Ekinci'nin cansız bedenini eve 100 metre mesafedeki mezarlıkta toprağa gömdü. Emel Öner, cinayetten 1 hafta sonra yaşananları Harun Sezer'in akrabalarına anlattı. Durumu öğrenen Sezer ise kaçtı. Sezer'in akrabalarının ihbarı üzerine Emel Öner, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alperen'in cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi yapıldıktan sonra defnedildi. Harun Sezer de 29 Haziran'da yakalanıp, tutuklandı.

Sanık ve müşteki avukatları, yerel mahkemenin kararını Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Harun Sezer ile beraat eden Emel Öner ile ilgili kararını açıkladı. Ceza Dairesi tarafından usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar onandı. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.