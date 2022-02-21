3 YAŞINDAKİ ALİ, KAMYONET ALTINDA CAN VERDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 YAŞINDAKİ ALİ, KAMYONET ALTINDA CAN VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya'da kamyonet altında yaşamını yitiren oğlu Ali Kayatepe'nin (3) cenazesini almak için gelen cenaze aracını görünce "Alim" diye bağırarak koşan Fatoş Kayatepe'yi, yakınları teskin etmeye çalıştı.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da kamyonet altında yaşamını yitiren oğlu Ali Kayatepe'nin (3) cenazesini almak için gelen cenaze aracını görünce "Alim" diye bağırarak koşan Fatoş Kayatepe'yi, yakınları teskin etmeye çalıştı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Kirişçiler yolunda meydana geldi. Ormanlık alanda ailesiyle piknik yapan Ali Kayatepe'ye, H.Y'nin kullandığı 07 AJN 754 plakalı kamyonet çarptı. İhbarla kaza yerine gelen 112 ekipleri, Kayatepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Kayatepe'nin cenazesi, polisin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Bugün sabah saatlerinde morga gelen anne Fatoş ve baba Mustafa Kayatepe, gözyaşı döktü. Cenaze aracının geldiğini gören Fatoş Kayatepe, "Alim" diye bağırarak araca doğru koştu. Fatoş Kayatepe, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kayatepe'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Serik ilçesine götürüldü.

3 YAŞINDAKİ ALİ, KAMYONET ALTINDA CAN VERDİ

3 YAŞINDAKİ ALİ, KAMYONET ALTINDA CAN VERDİ

3 YAŞINDAKİ ALİ, KAMYONET ALTINDA CAN VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kamyonet, Antalya, Cenaze, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title