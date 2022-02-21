3 YAŞINDAKİ ALİ, KAMYONET ALTINDA CAN VERDİ

ANTALYA (DHA) - Antalya'da kamyonet altında yaşamını yitiren oğlu Ali Kayatepe'nin (3) cenazesini almak için gelen cenaze aracını görünce "Alim" diye bağırarak koşan Fatoş Kayatepe'yi, yakınları teskin etmeye çalıştı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Kirişçiler yolunda meydana geldi. Ormanlık alanda ailesiyle piknik yapan Ali Kayatepe'ye, H.Y'nin kullandığı 07 AJN 754 plakalı kamyonet çarptı. İhbarla kaza yerine gelen 112 ekipleri, Kayatepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Kayatepe'nin cenazesi, polisin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Bugün sabah saatlerinde morga gelen anne Fatoş ve baba Mustafa Kayatepe, gözyaşı döktü. Cenaze aracının geldiğini gören Fatoş Kayatepe, "Alim" diye bağırarak araca doğru koştu. Fatoş Kayatepe, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kayatepe'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Serik ilçesine götürüldü.