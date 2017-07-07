3 Yaşındaki Afgan Çocuk, Yangında Can Verdi

TOKAT'ta Afgan mülteci ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap evde çıkan yangında içeride uyuyan 3 yaşındaki İsmail Rafi yanarak can verdi.



Bugün öğlen saatlerinde Erenler Mahallesi Rüştem Çelebi Sokak'ta oturan Afganistan uyruklu 7 kişilik Rafi Ailesi'nin yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğinde bulunan başka bir evin çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında ailesi ve diğer çocuklarıyla gezmede olan baba Muammed Rafi ve anne Aliye Ahmedi de olay yerine geldi. Baba Muhammed Rafi'nin evin içinde 3 yaşındaki oğlu İsmail'in bulunduğunu söylemesi üzerine komşusu Mustafa Burcu eve girmeye çalıştı. Fakat polis ekipleri içeriye girmesine izin vermedi. Baba Muhammed Rafi de bu sırada 'İsmail' diye bağırarak yanan eve girmeye çalıştı. Polis ekipleri ve çevredekiler acılı babanın eve girmesini engelledi. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede ev içerisinde İsmail Rafi'nin cansız bedeni bulundu.



Çocuğun cesedinin, ceset torbası içerisinde çıkarılarak ambulansa konulması sırasında babası ve yakınları fenalık geçirdi. 5 çocukları bulunan Rafi Ailesi'nin kısa süre önce Türkiye'ye geldiği ve bu eve yerleştikleri belirlendi. Ailenin küçük İsmail'i uyuduğu için evde tek başına bırakarak dışarı çıktıkları öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Tokat